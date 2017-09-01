Омелян рассчитывает на приход трех лоукостеров в Украину в 2018 году

01.09.2017, 10:21

Министр инфраструктуры Украины рассчитывает, что в следующем году в Украине заработают три авиакомпании - EasyJet, Eurowings и Ryanair. Об этом Владимир Омелян заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией.

По словам министра, потери для аэропорта "Борисполь" от прихода авиакомпании Ryanair выдуманные.

"Когда говорят о потенциальных, а на самом деле гиперболизированных и выдуманных потерях для аэропорта "Борисполь", то забывают, что каждый турист привозит в казну страны 300-1000 долларов", - отметил Омелян.Ryanair может появиться в Украине в следующем году - Омелян

Недавно министр инфраструктуры заявил, что один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания Ryanair может начать полеты из Украины в следующем году.

Весной этого года компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, из-за которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными. Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair. Об этом сообщает BBC Украинская служба.