Делегация Всемирного банка ознакомилась с портовой отраслью Украины

25.09.2017, 14:56

Развитие мультимодальных перевозок в Украине, повышение эффективности государственного управления портовым комплексом по лучшим европейским образцам — эти и другие вопросы обсуждались 22 сентября на встрече в Одесском порту с участием представителей Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В состав делегации гостей входили Сату Кахконен (Satu Kaehkoenen, Финляндия) — директор представительства WB по делам Украины, Беларуси и Молдовы, Зао Фон (Zhao Feng, КНР) и Фарук Кхан (Faruk Khan, Бангладеш) — эксперты представительства и др.

Как отметила во время дискуссии Сату Кахконен, на данный момент по предложению украинского правительства эксперты Всемирного банка проводят исследования в рамках реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года.

В частности, международные эксперты должны определить место и роль Украины в мировой логистической сети, проанализировать целесообразность строительства платных дорог, определить перспективные направления развития мультимодальных перевозок, учитывая большой потенциал морских портов. Предметом отдельного исследования, по словам Сату Кахконен, является вопрос статуса и конфигурации автомобильных подъездных путей в Одесский порт.

Украинскую сторону на встрече представляли Райвис Вецкаганс — руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) и начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук.

Райвис Вецкаганс представил гостям общую информацию о деятельности Администрации морских портов, структуру капиталовложений АМПУ в развитие портовой инфраструктуры в 2017 году и динамику объемов основных грузопотоков, перерабатываемых в 13-ти национальных портах.

"В данный момент АМПУ работает над обновлением стратегии развития всех украинских портов, которая будет синхронизирована с основными направлениями разработанной Министерством инфраструктуры Национальной транспортной стратегии, - отметил Райвис Вецкаганс. — Основными задачами, кроме чисто технических, мы видим усовершенствование системы управления портовой отраслью, внедрение практики привлечения к управлению развитием предприятий муниципальных властей и представителей бизнеса — так, как это происходит в ведущих портах Европы и США".