Центр Киева будет перекрыт с 9 по 10 сентября – Intersport Ukraine Run 2017

09.09.2017, 12:04

С 6.00 утра 9 сентября до 23.00 ночи 10 сентября запрещено движение транспорта на Майдане Незалежности и Крещатике из-за проведения спортивно-массового мероприятия Intersport Ukraine Run. Об этом сообщает КГГА.

Intersport Run UA проходит в Киеве уже в третий раз, планируется около 7 500 участников.

Во время проведения спортивных соревнований по бегу 10 сентября с 9.00 до 14.00 перекроют Крещатик, Европейскую площадь, улицу Грушевского, Петровскую аллею, Парковую дорогу, Арсенальную площадь, улицу Мазепы и аллею Героев Крут.

В работу маршрутов наземного пассажирского транспорта внесены изменения. Об этом сообщают "ICTV Факты".