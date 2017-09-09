Реконструкцию автомобильных дорог в Винницкой области проинспектировал Президент

09.09.2017, 16:58

В рамках рабочей поездки Президент Петр Порошенко проинспектировал ход реконструкции автомобильных дорог в Винницкой области.

Президент поинтересовался уделяется ли внимание развитию придорожной инфраструктуры при реконструкции и ремонте дорог. Он акцентировал внимание на важности развития придорожного хозяйства. "Нам нужно сейчас организовать тендеры и аукционы на проведение работ по обустройству заправок, объектов общественного питания. Ориентация - на малый и средний бизнес", - отметил Петр Порошенко и добавил, что поддержка малого и среднего бизнеса станет локомотивом для развития украинского села.

Президент предложил в Государственном бюджете 2018 предусмотреть поддержку малого и среднего бизнеса и развитие придорожного сервиса: "Если мы имеем дороги европейского качества в Украине, то должны иметь и европейский сервис".

Среди прочего, Глава государства обратил внимание на состояние остановок на дорогах и отметил, что большинство из них были построены еще в советское время. Он высказал предложение о разработке и созданию типового проекта транспортной остановки, который бы распространялся по территории всей страны.

Президент также положительно оценил приведения реконструкции и строительства дорог в Винницкой области. "Я вас поздравляю, дороги Винниччинны меняются. Люди это видят. Так же как и по всей Украине", -сказал Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.