Укрпочта запустила услугу оплаты доставки отправления получателем

14.09.2017, 16:20

Укрпочта в пилотном формате запустила услугу оплаты доставки отправления получателем. К тому же, добавилась возможность для отправителя оплатить за пересылку почтового перевода. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Эти сервисы имеют большой спрос у тех, кто торгует на разнообразных интернет-площадках. Раньше, из-за отсутствия такого функционала большое количество клиентов выбирали частных операторов. Теперь у них есть возможность пользоваться услугами ближайшего почтового отделения.

"С этими изменениями Укрпочта становится полноценным игроком на рынке доставки для электронной коммерции. Эти нововведения будут полезны как большим интернетовским магазинам, так и мелким представителям е-commerce, которые отныне могут полноценно добавлять Укрпочту как основную опцию доставки. Да, продавец имеет возможность показать "чистую" цену, наиболее привлекательную для клиента, и сделать пересылку безопаснее", - отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

По результатам пилотного проекта услугу планируют расширить и на всех отправителей-физлиц.