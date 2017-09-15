Укрпочта снизила тарифы на 50% для отправлений в пригороды Киева, Днепра и Харькова

15.09.2017, 13:25

С 15 сентября Укрпочта расширила тарифные зоны Киева, Днепра и Харькова, в результате чего для свыше 100 почтовых отделений будет действовать тариф доставки "в пределах областного центра", без взыскания доплаты "за доставку в село", как это происходило раньше. Об этом сообщается на сайте компании.

Например, раньше стоимость отправления "Укрпочта Экспресс" массой 250 г из Киева в Вышгород состояла из стоимости отправления по тарифу в пределах области - 15 грн, а также из доплаты за доставку в село - 9 грн (в целом 24 грн). После внедрения изменений стоимость будет снижена до уровня тарифа отправления массой 250 г в пределах города, а следовательно, будет составлять 12 грн, без любых доплат.

"Такое решение - нацелено на привлечения клиентов, которые проживают неподалеку от крупных городов. Теперь они без лишних забот и по более выгодному тарифу смогут пользоваться услугами отделений связи неподалеку от дома. Для Укрпочты - это полностью логический следующий шаг в наших планах быть максимально удобными для клиентов", - отметил первый заместитель генерального директора ПАТ "Укрпочта" Александр Перцовский.