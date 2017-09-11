11.09.2017, 14:35

В течение января-августа текущего года на реконструкцию дорог в рамках эксперимента по перечислению 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей ГФС обеспечено 8 млрд. 140 млн. гривен, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

В целом по результатам 8 месяцев 2017 года в государственный бюджет перечислено 196,3 млрд. грн. таможенных платежей. Индикативные показатели Министерства финансов Украины перевыполнен на 12,2%, дополнительно обеспечено 21,3 млрд. гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фактические поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд. гривен.

В частности, в августе перечислено 26,9 млрд. грн. таможенных платежей, что составляет 101,2% выполнения индикатива Минфина, дополнительно поступило 321 млн. грн. По сравнению с августом 2016 поступления выросли на 23,9%, или почти на 5,2 млрд. гривен. Среднедневные поступления в августе 2017 составили 1,2 млрд. грн., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24%, или на 236 млн. гривен.

В течение января-августа текущего года 10% от суммы перевыполнения, которые направляются, в частности, на развитие и реконструкцию таможенных постов, составили более 2 млрд. грн.