22.09.2017, 15:06

На презентации Стратегии развития "Укрзализныци" до 2021 года член правления компании Иренеуш Василевский рассказал о планах УЗ по обновлению подвижного состава, а также видении развития тяги и ремонта подвижного состава. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Три основных направления инвестиций.

Первое - это грузовые вагоны. За пять лет мы планируем инвестировать 28 млрд. грн, из которых 18 млрд. будет инвестировано в покупку 20 тыс. единиц новых вагонов, 6,5 млрд. грн будет инвестировано в модернизацию около 10 тыс. вагонов, остальные - это средства, которые будут пущены на капремонты грузовых вагонов.

Если мы говорим о пассажирском движении, то тут запланировано 34 млрд грн инвестиций. Но примерно половина этих средств - поддержка государства. 9 млрд. грн планируем направить на новые пассажирские вагоны - это более 400 вагонов. Мы будем отдавать приоритет нашим украинским производителям. 10 млрд. грн - модернизация и ремонт пассажирского подвижного состава. Оставшиеся средства - на покупку скоростных поездов, потому что у нас по поездам Интерсити населенность достигает 95%, и мы видим, что есть спрос на них, поэтому видим развитие скоростного пассажирского движения и постепенное замещение дневным движением ночного движения.

Локомотивы - на 5 лет запланировано 40 млрд. инвестиций из которых 30 млрд. грн - на новые локомотивы (120 электровозов и более 60 магистральных тепловозов), и 9,5 млрд. грн - на модернизацию. Так как мы не планируем отказываться от вертикали производственного сервиса, 2,5 млрд. грн будет пущены на модернизацию собственных производственных мощностей, на которых мы будем ремонтировать локомотивы.