В "Укрзализныце" готовы к диалогу по объему повышения грузовых тарифов

28.09.2017, 12:51

В 2018 году в компании "Укрзализныця" планируют переход к индексному подходу в тарифообразовании, с привязкой к индексу цен промпроизводителей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Я вижу, что в 2018 году мы перейдем к индексной привязке, надеюсь, согласуем это с бизнесом. Наше базовое предложение – привязка и к индексу цен промпроизводителей. Мы готовы от него отталкиваться, как от базового для индексации. Это должно снять вопрос, откуда мы берем цифры." – отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос журналиста какого негативного экономического эффекта для "Укрзализныци" можно ожидать в случае, если решение о повышении тарифов в текущем году вообще не будет принято, руководитель компании ответил: "Он серьезен. Мы должны понимать, что при отсутствии индексации тарифов мы недополучаем средства в объеме 30 млн грн за каждый день приблизительно. Вероятнее всего, по итогам года, если не будет индексации, мы получим негативный финансовый результат, несмотря на хорошие показатели последнего года, и первого полугодия текущего."