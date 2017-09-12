Укрзализныця прогнозирует почти 11 млрд грн убытков в 2017 году

12.09.2017, 15:20

В финансовом плане ПАО "Укрзализныця" на 2017 год заложено получение 10 506,6 млн. грн. убытков от пассажирских перевозок. Об этом на презентации пятилетней стратегии развития предприятия заявил финансовый директор ПАО Андрей Рязанцев.

"В этом году мы преодолеем, скорее всего, одиннадцатимиллиардный порог убыточности пассажирских перевозок. Это очень значительные суммы, которые на протяжение многих лет никто никогда не покрывал", - заявил он.

В последние годы государство не компенсирует ПАО "Укрзализныця" убытки, полученные в связи с осуществлением деятельности по перевозке льготников. Об этом сообщают "Українські Новини".