В нескольких аэропортах мира произошел сбой в системах Amadeus Altea

28.09.2017, 16:18

Аэропорты во многих городах Европы сообщили о временных проблемах с их компьютерными системами Amadeus Altea.

Amadeus Altea используется большим количеством авиакомпаний в мире, причем как непосредственно в аэропортах, так и для регистрации на рейсы через Интернет.

Сбой в системе регистрации авиабилетов в четверг, 28 сентября, привел к задержкам в аэропортах по всему миру и проблемам с бронированием для пассажиров.



О проблемах заявили аэропорты во Франкфурте, Париже и Цюрихе. Но специалисты оперативно изменили ситуацию и никаких дальнейших задержек нет, сообщает BBC.



Как сообщают СМИ, проблемы на стойках регистрации были зафиксированы в лондонском аэропорту "Гатвик", в парижском аэропорту "Шарль де Голль", в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, в аэропорту "Чанги" в Сингапуре, а также в аэропортах Йоханнесбурга, Цюриха и Мельбурна. Об этом сообщает BBC.