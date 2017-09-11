В столице круглосуточно ремонтируют объекты транспортной инфраструктуры

11.09.2017, 15:28

В Киеве ремонт объектов транспортной инфраструктуры выполняется в круглосуточном режиме без выходных. Особое внимание уделено ремонту транспортных развязок и путепроводов города. Об этом сообщают в Киевавтодоре.

Так, в ночь на понедельник, 11 сентября, в рамках капитального ремонта б-ра Дружбы Народов дорожники сделали верхний слой асфальтобетонного покрытия на путепроводе над Лыбидской площадью.

В воскресенье, 10 сентября, начаты работы по капитальному ремонту кольцевой транспортной развязки на пересечении просп. Леся Курбаса с ул. Гната Юры и Владимира Покотило.

Инф. Пресс-службы КГГА.