В столице круглосуточно ремонтируют объекты транспортной инфраструктуры

11.09.2017, 15:28
В Киеве ремонт объектов транспортной инфраструктуры выполняется в круглосуточном режиме без выходных. Особое внимание уделено ремонту транспортных развязок и путепроводов города. Об этом сообщают в Киевавтодоре.
Так, в ночь на понедельник, 11 сентября, в рамках капитального ремонта б-ра Дружбы Народов дорожники сделали верхний слой асфальтобетонного покрытия на путепроводе над Лыбидской площадью.
В воскресенье, 10 сентября, начаты работы по капитальному ремонту кольцевой транспортной развязки на пересечении просп. Леся Курбаса с ул. Гната Юры и Владимира Покотило.
Инф. Пресс-службы КГГА.