В Еврокомиссии прокомментировали выдворение из Украины российской журналистки

01.09.2017, 10:23

В Европейской комиссии ожидают от Киева соблюдения демократических стандартов при принятии решений о запрете на въезд и выдворении некоторых иностранных журналистов.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, комментируя факты недопуска в Украину двух испанских журналистов и выдворения из страны российской журналистки.

"Когда речь идет о случае с российским журналистом, я хочу подчеркнуть, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена без нарушений основных прав и свобод, включая европейскую Конвенцию по правам человека, и любые подобные решения должны приниматься осторожно, с соблюдением права на свободу выражения", - сказала она.

"Когда речь идет о случае с российским журналистом, я хочу подчеркнуть, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена без нарушений основных прав и свобод, включая европейскую Конвенцию по правам человека, и любые подобные решения должны приниматься осторожно, с соблюдением права на свободу выражения", - сказала она.

Еврокомиссия ожидает, что украинские власти воздержатся от применения чрезмерных ограничений в вопросе свободной подачи СМИ информации.

Косьянчич не прокомментировала ситуацию с испанскими журналистами, объяснив, что в ЕК пока ожидают соответствующую информацию.

30 августа в СБУ заявили о выдворении журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой и сообщили об установлении ей запрета на въезд в Украину на три года. Такое решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины. Об этом сообщает BBC Украинская служба.