В Каталонии полиция возьмет под контроль все избирательные участки, подготовленные к референдуму 1 октября

Генеральный прокурор Каталонии приказал местной полиции взять под контроль все избирательные участки, подготовленные для референдума о независимости региона 1 октября. Об этом сообщает EuroNews.
Полицейские согласились подчинятся, но предупредили, что данное решение может привести к эскалации напряженности в обществе.
"Мы будем выполнять приказы вышестоящих органов. Это они несут ответственность за законность приказов, а мы лишь подчиняемся им", - рассказал представитель полиции Франсеск Вива.
По решению Мадрида испанские силовики уже изъяли около 10 миллионов отпечатанных для голосования бюллетеней, а также провели обыски в офисах местных властей и задержали некоторых членов каталонского правительства.