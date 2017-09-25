Раскол в партии "Альтернатива для Германии"

25.09.2017, 13:54

Сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри не будет входить во фракцию партии в бундестаге, об этом она заявила в понедельник, 25 сентября, на совместной пресс-конференции посвященной итогам парламентских выборов.

Свое решение она, скорее всего, не согласовала с коллегами по партии, так сопредседатель АдГ Йорг Мойтен назвал это заявление, о котором он ничего не знал - "разорвавшейся бомбой".

В коротком заявлении Петри указала на не прекращающуюся несколько месяцев борьбу за власть в руководстве партии, отметив, что эти разногласия нельзя замалчивать.

"Теперь я выйду из этого помещения", - закончила свое выступление лидер АдГ, демонстративно покинув зал через несколько минут после начала пресс-конференции. Об этом сообщает Deutsche Welle.