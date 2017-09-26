США заявили, что не находятся в состоянии войны с Северной Кореей

26.09.2017, 10:38

"Мы не объявляли войну Северной Корее, и, откровенно говоря, подобное предположение - абсурд", - заявила журналистам в понедельник, 25 сентября, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Ранее, у штаб-квартиры ООН, Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо сделал именно такое предположение, сославшись на заявление президента Дональда Трампа в Твиттере о том, что режим в Пхеньяне "долго не протянет", если КНДР реализует свои угрозы. Министр сказал, что, "учитывая тот факт, что это исходит от человека, занимающего пост президента США, это, очевидно, является объявлением войны".

Глава северокорейского МИДа предупредил, что его страна может сбить американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Напомним, что в 1969 году северокорейский истребитель сбил самолет-разведчик ВМС США за пределами северокорейского воздушного пространства в Японском море.

В понедельник, 25 сентября, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США надеются избежать войны с Северной Кореей, "но чего мы не можем сделать, так это избежать такой возможности".

Он также добавил, что США обдумывают несколько путей решения проблемы Северной Кореи, и "некоторые из них отвратительнее других". Об этом сообщает "Голос Америки".