Президент США Дональд Трамп определил квоты для беженцев

30.09.2017, 11:54

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум на прием беженцев, согласно документу страна примет до 45 тыс беженцев (уменьшилось на 5 тыс). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Квота на прием беженцев в США при президенте Обаме в 2017 году составляла 110 тыс, в первые дни после инаугурации Трамп снизил ее до 50 тыс.

В меморандуме определяется, что США примут 19 тыс беженцев из Африки, 5 тыс из Восточной Азии, 2 тыс из Европы и Центральной Азии, остальные беженцы будут приняты из Латинской Америки и Ближнего Востока.

В документе отмечается, что такие цифры обоснованы "гуманитарными проблемами, а также национальными интересами".

Нынешняя квота является самой низкой за последние почти 40 лет. Об этом сообщают Подробности.ua.