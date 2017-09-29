В Каталонии обещают мирный референдум о независимости

29.09.2017, 10:00

Правительство Каталонии попытается обеспечить мирное проведение референдума о независимости, несмотря на противодействие правительства Испании. Об этом сообщил министр внутренних дел Каталонии Хоакин Форн, информирует The Associated Press.

"Позиция правительства Каталонии очень четкая: люди смогут проголосовать", - заявил Форн журналистам в Барселоне, главном городе Каталонии.

Ранее он встретился с представителями региональных сил безопасности, чтобы устранить напряжение накануне голосования.

Полиция Испании в четверг, 28 сентября, изъяла около 2,5 млн бюллетеней, которые были отпечатаны для голосования на референдуме о независимости Каталонии 1 октября. Также конфискованы порядка 4 млн конвертов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".