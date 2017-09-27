27.09.2017, 15:47

Сегодня, 27 сентября, Интерпол провел тайное голосование среди своих членов и по результатам они включили две новых страны в организацию – Палестину и Соломоновы Острова. Об этом сообщает The Guardian.

"Государство Палестина и Соломоновы Острова теперь являются полноправными странами-членами Интерпола", - сообщили в организации после голосования.

Теперь 192 страны являются официальными членами организации.

Стоит отметить, что Палестина давно пыталась стать членом Интерпола, но этому активно препятствовал Израиль. Она получила статус наблюдателя в ОНН в 2012 году и с тех пор присоединилась к более чем 50 международным организациям и соглашениям, включая международный уголовный суд и ЮНЕСКО.

Израиль проводил кампанию по блокированию внешней политики Палестины и предпринял ряд шагов для этого, но вопрос членства государства в Интерполе был для них особенно важным. Об этом сообщают "Українські Новини".