В Норвегии государственный фонд достиг 1 триллиона долларов

20.09.2017, 14:28

Суверенный фонд Норвегии, который является крупнейшим в мире, впервые достиг стоимости 1 триллиона долларов, что является абсолютным мировым рекордом. Об этом сообщает The Guardian.

Фонд был основан в 1990-х годах для управления нефтяными доходами государства, которая приносит основной доход в бюджет страны. Фонд в основном инвестирует в акции, облигации и недвижимость.

Он владеет долями в 9000 компаний, что составляет 1,3% капитализации в мире и 2,3% капитализации в Европе. Наибольшую долю в купленных фондом акциях составляют бумаги Nestle и Apple, в облигациях - государственные бумаги США, Германии и Японии.

"Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-либо достигнет 1 триллиона долларов, когда состоялась первая передача нефтяных доходов в мае 1996 года", - сказал исполнительный директор банка, который занимается фондом.

В прошлом году, из-за падения цены на нефть, правительство страны впервые потратило из фонда денег больше, чем вложило. Об этом сообщают "Українські Новини".