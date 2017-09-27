Референдум в Курдистане признан состоявшимся

27.09.2017, 18:10

В избирательной комиссии курдской автономии сообщили, что референдум о независимости от Ирака признан состоявшимся. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Не менее 90% проголосовавших высказались за выход из состава Ирака.

Багдад назвал референдум неконституционным. Незадолго до объявления решения комиссии парламент Ирака одобрил отправку военных в Киркук, который власти курдской автономии Ирака считают подконтрольной им территорией. Об этом сообщает Reuters.

На территории Киркука находятся нефтяные месторождения. Исторически в этом районе проживают курды, а также представители туркменской и арабской общин. В 2014 году регион взяли под контроль военизированные формирования Иракского Курдистана - Пешмерга. Региональное правительство курдской автономии включило регион в референдум о независимости. Об этом сообщает "Радио Свобода".