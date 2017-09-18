18.09.2017, 12:23

Издание The Guardian получило и обнародовало информацию о том, что власти Кипра с 2013 года заработали более 4 млрд. евро на продаже гражданства, как минимум 400 паспортов были выданы по схеме "гражданство за инвестиции" только в прошлом году.

Речь идет о том, что богатым людям предоставлялось гражданство страны, а соответственно – право жить и работать по всей Европе – в обмен на денежные инвестиции. Предполагается, что заявители приобретают на Кипре недвижимость на 2 млн. евро или инвестируют 2,5 млн. евро в компании или гособлигации.

Стоит отметить, что Кипр не единственная страна предоставляющая визы для иностранцев, в Португалии не первый год действует программа "Золотая виза" (Golden Visa). Согласно данным Управления по делам иностранцев и границ в рамках этой программы иностранцам было успешно выдано более 4 тыс. ВНЖ в Португалии. Сообщается, что программа Golden Visa помогла привлечь в экономику страны в общей сложности около 2,5 млрд. евро – в основном за счет покупки недвижимости.