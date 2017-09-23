23.09.2017, 12:33

Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты – "Хоррамшахр". Об этом сообщила иранская телерадиовещательная компания IRIB в субботу, 23 сентября. О месте проведения запуска не сообщается.

Эти испытания были проведены вопреки санкциям США.

Напомним, что выступая на Генеральной ассамблее ООН Президент США Дональд Трамп подверг критике ракетную программу Ирана и ядерную сделку с Тегераном, заключенную в 2015 году при президенте Обаме.

Ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в Тегеране в пятницу, 22 сентября, в ходе военного парада. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна увеличит свой оборонительный потенциал "в качестве сдерживающей меры". Об этом сообщает BBC Русская служба.