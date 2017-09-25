В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

25.09.2017, 14:04

В понедельник, 25 сентября, в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости автономного округа.

На референдум выносится один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Курдский регион и курдские районы за пределами региона стали независимым государством?".

Отказаться от голосования призывали США и ООН.

Турция, Иран и Сирия выступили против референдума, в этих странах считают, что он угрожает стабильности в регионе и может усилить сепартистские настроения среди курдского меньшинства.

Верховный суд Ирака принял постановление об отмене референдума. Об этом сообщает "Радио Свобода".