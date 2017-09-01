Порошенко: Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС

01.09.2017, 10:25

За первое полугодие 2017 года объем торговли Украины со странами Евросоюза вырос почти на четверть. Об этом заявил Президент Петр Порошенко 1 сентября по случаю полного вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"С 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом", - отметил он.

"За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз", - заявил президент.

По его убеждению, уже произошла "историческая перемена" в пользу увеличения экспорта в ЕС - и процессы интеграции украинской экономики в европейскую необратимы. Об этом сообщает "Українська правда".