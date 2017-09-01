В Харькове произошла потасовка со стрельбой

01.09.2017, 10:27

Вечером 31 августа в Харькове возле главного корпуса завода Турбоатом произошел конфликт между двумя группами людей с применением оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что у завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20-40", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие.

Сообщается, что один харьковчанин 1992 года рождения с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция выясняет принадлежность участников конфликта к любым организациям. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.