В Киеве мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка и угрожал полиции

05.09.2017, 10:17

4 сентября вечером в Киеве на улице Мукачевской, 14 пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка и угрожал полиции. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Сначала он упал у подъезда, и лежа начал обвинять молодежь, которая в это время играла в нарды, в том, что они его обокрали. После этого пошел домой, где взял пистолет (предварительно - травматический) и выстрелил одному из них в спину. Потом начал угрожать другим соседям." - говорится в сообщении.

Позже мужчина наставил оружие и прибывших по вызову патрульных.

Мужчина сказал полицейским, что он адвокат, но удостоверение так и не показал. Об этом сообщают "ICTV Факты".