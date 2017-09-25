25.09.2017, 10:17

Благодаря подключению базы данных Интерпола Госпогранслужба продолжает выявлять правонарушителей, находящихся в международном розыске. Только с начала 2017 года украинские пограничники реализовали 2387 срабатываний базы данных Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

База срабатывала 1696 раз в отношении лиц, 523 – паспортных документов и 168 – транспортных средств.

Недавно пограничники задержали на границе в Одесской области мужчину, находившегося в международном розыске: во время осуществления пограничного контроля на иностранца, который собирался въехать в Украину легковым автомобилем "Опель" в пункте пропуска "Платоново", состоялось срабатывание базы данных Интерпола.

По этому фату направлено письмо на адрес Украинского бюро Интерпола.

Задержанного пограничники передали сотрудникам полиции Одесской области.