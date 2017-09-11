В Одессе задержали банду, которая занимались разбоем под видом "сотрудников СБУ"

11.09.2017, 17:01
В Одессе задержали банду, которая занимались разбоем под видом "сотрудников СБУ"

СБУ задержала злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий сотрудниками СБУ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, явился к бизнесмена одной из стран Южной Азии якобы для проведения обыска и завладел его автомобилем.

Задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев.

Оперативники СБ Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Читайте также

 
 
 