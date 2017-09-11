В Одессе задержали банду, которая занимались разбоем под видом "сотрудников СБУ"

11.09.2017, 17:01

СБУ задержала злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий сотрудниками СБУ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, явился к бизнесмена одной из стран Южной Азии якобы для проведения обыска и завладел его автомобилем.

Задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев.

Оперативники СБ Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.