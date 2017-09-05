СБУ задержала четырех "телефонных террористов"

05.09.2017, 15:55

СБУ задержала четырех подозреваемых в ложных сообщениях о минированиях, об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины, передают Українські Новини.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией установили и задержали четырех "телефонных террористов" в разных регионах страны", - сказано в нем.

В соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок грозит срок от 4 до 8 лет.

Также в сообщении подчеркивается, что сделавшие ложное сообщение о минировании должны компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от таких сообщений.

Одного из подозреваемого задержали в Днепропетровской области после сообщения о минировании одного из жилых домов. Свой поступок "аноним" объяснил попыткой решить конфликтную ситуацию с соседями. Об этом сообщают "Українські Новини".