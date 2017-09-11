Из 86 переданных в суд дел 26 остаются без рассмотрения – НАБУ

11.09.2017, 13:31

Из 86 дел, переданных НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд, решения приняты только по 23, большинство из вынесенных обвинительных приговоров - о признании виновности.

Причины затягивания рассмотрения называются разные, одни из основных: проблемы с определением подсудности, занятость и отпуска судей, неявки стороны защиты.

"Существуют и "дела-рекордсмены", рассмотрение которых по сути за более чем полтора года не начато. Так, в течение 16 месяцев суд не начинает слушания дела по факту незаконного влияния на министра экономического развития и торговли. Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября, предварительное не состоялось по причине неявки стороны защиты", - отметили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 72 дела по результатам анализа электронных деклараций. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.