08.09.2017, 09:52

В Днипре был задержан прокурор, подозреваемый в получении взятки в размере 25 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, передают "Українські Новини".

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Как писали СМИ, правоохранители во время досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - задержали прокурора Днепропетровской местной прокуратуры №1 во время получения им взятки в размере 25 тыс. долларов. Об этом сообщают "Українські Новини".