ГПУ: За год в Украине задержали 6931 взяточника, кол-во дел в судах – 3934

17.09.2017, 13:30

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, на 14-й конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), озвучил количество чиновников задержанных по подозрению в коррупции – с начала года 6931.

"Я сегодня начал считать цифру и, честно говоря, сам удивился. На сегодняшний день, за год мы задержали в Украине 6931 взяточника. Из них 3934, по состоянию на сейчас, находятся в судах", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что общество интересуют в первую очередь решения судов по этим делам.

"За всеми этими достижениями есть отсутствие судов с конкретными приговорами... Их, к сожалению, нет", - сказал Луценко.

Ранее в ГПУ высказались за создание специализированного антикоррупционного суда. Об этом сообщают "Факты и комментарии".