Аферисты "продавали" иностранцу землю в Киевской, Львовской и Черкасской областях

18.09.2017, 15:19

В Киеве вычислили группу аферистов, которые под предлогом продажи участков земли в Киевской, Львовской и Черкасской областях, обманули гражданина Саудовской Аравии почти на 500 тыс. долларов. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Мошенники почти три года вводили в заблуждение иностранного бизнесмена, который подыскивал в Украине земельные участки для обустройства комплексов отдыха.

Организатор, 37-летний уроженец Королевства Марокко, был задержан во время получения от потерпевшего оплаты за очередной земельный участок, его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Другими участники банды были четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей, с ними проводятся следственные действия. Об этом сообщает Сегодня.ua.