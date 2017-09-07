В Украине за месяц почти 700 преступлений было совершенно иностранцами и лицами без гражданства

07.09.2017, 10:05

За прошедший месяц почти 700 различных преступлений в Украине совершили иностранцы и лица без гражданства. Об этом передает "Обозреватель".

По данным, которые озвучил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, в прошлом месяце в Украине было зарегистрировано 678 преступлений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства, при этом в 335 случаях виновников преступлений удалось установить и им уже было сообщено о подозрении.

"10 иностранцев совершили убийства на территории Украины, 140 человек схватили за наркотики (хранение, сбыт, перевозка), 131 - на кражах, 59 - на незаконном обороте оружия и боеприпасов, 25 - ограбление и т.д.", - рассказал В.Аброськин. Об этом сообщает Телеканал новин "24".