В Швейцарии знают про "золото Януковича", но соблюдают тайну следствия

05.09.2017, 23:35

Генеральной прокуратуре Швейцарии подтвердила информацию о выявленной банковской ячейке с вывезенным из Украины золотом. "Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - сообщили в швейцарской прокуратуре изданию Deutsche Welle.

Швейцарская прокуратура отказалась сообщать подробности дела, сославшись на тайну следствия и служебную тайну.

"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили в прокуратуре.

Ранее, 4 сентября, заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил об аресте в одной из европейских стран более 500 кг золота, похищенного и вывезенного из Украины сообщниками беглого экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что золото было обнаружено в ячейках одного из швейцарских банков. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".