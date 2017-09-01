ООН направила гуманитарную помощь для жителей Луганской области

01.09.2017, 10:29

Организация Объедененных Наций передала 41 тонну гуманитарной помощи жителям оккупированных територрий Луганской области. Об этом сообщает пресс- центр Государственной пограничной службы.

"Через КПП "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную территорию последовали 7 грузовых автомобилей от ООН. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщают Подробности.ua