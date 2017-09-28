В 2018 году за звание "солдат" будут платить не 30, а 560 гривен

28.09.2017, 13:24

С 1 января 2018 года должностной оклад военных будет зависеть от прожиточного минимума, что обеспечит ежегодный рост размера денежного обеспечения военнослужащих в зависимости от повышения социальных стандартов. Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил новую схему денежного обеспечения военнослужащих, приняв 30 августа соответствующее постановление "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" под № 704.

Должностные оклады увеличатся в среднем в 4,5-5 раз. Например, для водителей увеличится с 530 до 2700 гривен, а для инспектора пограничной службы с 760 до 3350 гривен. Оклад начальника отделения пограничного отряда поднимется с 1135 до 5810 гривен.

Кроме того, вырастут оклады за воинские звания. В частности, за звание "солдат" будут платить не 30, а 560 гривен, а за "майора" - не 125, а 1420 гривен.

Об этом сообщает "Правительственный портал".