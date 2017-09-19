Президент пригласил представителей военной академии "Вест-Пойнт" в Украину

19.09.2017, 12:47

В ходе рабочего визита в США Президент Петр Порошенко пригласил представителей Военной академии США "Вест-Пойнт" присоединиться к проекту содействия военному образованию в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов.

"Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны", – сказал Порошенко во время выступления в академии.

Президент привел примеры успешного военного сотрудничества Украины и США и сообщил, что батальоны, подготовленные американскими инструкторами, демонстрируют лучшую тактику и низкий уровень потерь во время боевых действий.

"Благодаря определенному техническому оснащению, которое уже оказали США, жертвы среди украинских солдат существенно снизились, а благодаря новой оборонной технике мы можем сохранить больше жизней - как гражданских, так и военных", - сообщил Петр Порошенко.

"Мне не нужно говорить, какие силы стояли за этой нормой. В консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем вместе работать над реформированием Вооруженных Сил Украины", - сказал Петр Порошенко и добавил: "И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте".

Инф. официального сайта Президента Украины.