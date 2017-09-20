Расходы на одного призывника в Украине составят 3293,13 грн – осенний призыв 2017 года

20.09.2017, 14:24

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года – 10 тыс. 460 человек.

Кабмин на проведение осеннего призыва выделил 34,446 млн. грн, из которых 20,9 млн. грн. - на проведение призыва в ВСУ, 11,5 млн. грн - в Нацгвардию и 1,97 млн. грн. - в Госспецтрансслужбу.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

Расходы на одного призывника составят 3293,13 грн, из них:

3200 грн на выплаты денежной помощи тем кто призывается

93,13 грн на подготовку и проведения призыва

93,13 грн – это без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы. Об этом сообщают Подробности.ua.