Минобороны отчиталось о реабилитации военных, а также закупке лекарств и медоборудования

22.09.2017, 12:30

С начала года Минобороны на закупку медикаментов и медицинского оборудования использовало более 163 млн. грн, об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Об этом сообщает УНИАН.

"В этом году, на закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования Министерство обороны Украины использовало более 163 млн. грн", - сказал Гуцуляк.

"Кроме того, для военно-медицинских учреждений и воинских частей Вооруженных сил Украины поступило благотворительной помощи в натуральном виде на общую сумму свыше 76 млн. грн", - добавил он.

Реабилитацию проходят 145 участников АТО, а с начала года – 1178 военнослужащих.

"В санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины проходят реабилитации 145 участников Антитеррористической операции", - рассказал пресс-секретарь Минобороны.

"На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находятся 68 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения во время проведения антитеррористической операции. 21 военнослужащий проходит лечение за рубежом. Из них один - в США, 9 - в Болгарии и 11 - в Германии", - добавил он.