Стремление не стать легкой мишенью было движущим мотивом расширения НАТО в последние десятилетия, - Иванна Климпуш-Цинцадзе

29.09.2017, 12:36

Инвестиции в безопасность Украины - это инвестиции в безопасность НАТО и государств-членов. Об этом, находясь с рабочим визитом в Канаде, заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Советом директоров Ассоциации НАТО в Канаде. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Она акцентировала внимание на том, что сегодня Украина рассчитывает на поддержку НАТО в вопросах политического выбора Украины и отметила, что Украина продолжает активно работать над комплексом реформ, в частности, в сфере обороны и безопасности, с целью внедрения соответствующих стандартов НАТО до 2020 года.

В частности, в конце 2017 года 22 воинские части украинской армии будут переведены на новую систему питания с перечнем продуктов, используемых в армиях стран НАТО, а полный переход всех военных частей на новую систему питания в соответствии со стандартами НАТО запланирован на конец 2019 года. Система коммуникации ВСУ, средства индивидуальной защиты персонала, модернизация и производство оружия уже приближаются к стандартам НАТО.

Инструкторы стран НАТО продолжают подготовку подразделений Вооруженных Сил Украины, интенсивность военных учений значительно возросла. В соответствии со стандартами НАТО подготовлено 28 полноценных боевых подразделений ВСУ с привлечением инструкторов из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши.

С начала проведения оборонной реформы в соответствии со стандартами НАТО для ВСУ подготовлено около 1200 инструкторов.

В завершение Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что ответ на вопрос, почему Альянс настолько важен для Украины, очень прост.

"Стремление не стать легкой мишенью было движущим мотивом расширения НАТО в последние десятилетия. Польша, Литва, Латвия и Эстония видели угрозу в России и хотели большей безопасности в виде коллективной защиты. Мы в Украине полагаем, что имеем право на такой же уровень солидарности, как по этим странам Европы. Следующим важным аспектом является совместимость, прежде всего - совместимость ценностей, таких как демократия, свобода и рыночная экономика. Украина проходит через беспрецедентные испытания, при этом решает задачи, общие для всего цивилизованного мира: защищает глобальную границу свободы и демократии, противостоит архаичной тоталитарной и агрессивной модели мирового порядка - модели, которую Россия пытается навязать человечеству", - отметила Вице-премьер-министр.