В 2018 году военных будут тренировать по новой канадско-британской программе

19.09.2017, 13:08

В 2018 году инструкторы из Канады и Великобритании начнут совместный учебный курс для украинских военных. Об этом рассказал Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам встречи с главой Правительства Великобритании Терезой Мэй.

"Рад объявить о том, что мы углубим наше сотрудничество в области безопасности и обороны в Восточной Европе, противостоя там российской агрессии. Мы согласились принять конкретные меры для совершенствования нашего оборонного сотрудничества с помощью новой тренировочной программы для Вооруженных сил Украины, старт которой будет дан в начале следующего года", - сообщил Джастин Трюдо.

Программа рассчитана на повышение навыков ведения современного боя.

"Для Великобритании это станет первой совместной тренировочной программой с другим государством. Она будет включать в себя совместные занятия разведкой, противоснайперские действия и обучение военной полиции", - пояснил он.

Напомним, что британские инструкторы подготовили более пяти тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, что на тысячу бойцов больше, чем планировалось. Об этом в июле этого года заявил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Канада поставляет в Украину медикаменты, военную форму, одеяла и катера военного назначения, а канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".