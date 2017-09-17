В зоне АТО упал российский беспилотник "Орлан"

17.09.2017, 13:13

В зоне АТО возле Новоградовки Донецкой области в субботу, 16 сентября упал беспилотник (БПЛА) "Орлан" российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Украинская ПВО не успела сбить беспилотник – "Орлан" упал из-за технического сбоя системы.

Разработкой БПЛА данной конструкции занимается российское предприятие под названием Специальный технологический центр, корпус и двигатель – российского производства, а электронная "начинка" родом из Тайваня, сообщили в штабе.

Эти беспилотники обычно применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию – часто для разведки и корректировки огня артиллерии. Сам комплекс стоит 18 млн. рублей, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Об этом сообщают Подробности.ua.