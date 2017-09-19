Сенат США одобрил новую военную помощь Украине: раскрыты детали законопроекта

19.09.2017, 17:02

Проект бюджетного закона на 2018 год санкционирует предоставления Украине летального вооружения оборонительного характера.

Законопроект предусматривает предоставление 500 миллионов долларов США помощи в сфере безопасности, включая летальное и нелетальное оборудование, обучение и техническую помощь.

Это впервые, когда законопроект позволяет предоставлять помощь для усиления военно-морского потенциала Украины, который значительно ухудшился после захвата Крыма Россией, заявил один из соавторов поправки, сенатор-республиканец Роб Портман, который также является членом Комитета по международным отношениям Сената США и соучредителем группы поддержки Украины в Сенате.

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским надзором за военными, улучшения системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий, говорится в комментарии к законопроекту от сенатора Портмана.

Так, он раскрыл детали поправок к законопроекту:

1. Средства предусмотрены на два года, чтобы у министерства обороны США и Государственного Департамента было время на их выделение и освоение

2. Подробно описаны условия предоставления помощи и методологии для засвидетельствования прогресса Украины в институциональных оборонных реформах. Ключевые цели включают улучшение обеспечения, управления запасами, улучшение безопасности частной или зарубежной оборонной технологий

3. Добавление воздушных и береговых оборонительных радаров, минных и противоминных возможностей, прибрежных и береговых возможностей. Эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в протитанковом оружии, защищенной связи и контрартиллерийских радарах.

4. Облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и иных расходов, связанных с заботой об украинских служащих, медицинского обучения и поддержки украинцев. Об этом сообщает УНИАН