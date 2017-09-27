27.09.2017, 12:35

Кабинет Министров Украины выделяет 100 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий пожара на военном складе вблизи г. Калиновка Винницкой области. Соответствующее решение принято на заседании Правительства.

Ситуация в Калиновке находится на личном контроле Премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Комментируя решение, он сказал, что опыт преодоления последствий пожара есть.

"И мы выделяем сегодня 100 млн грн на ликвидацию последствий, а дальше будем смотреть по потребностям", - сказал Глава Правительства.

Об этом сообщает "Правительственный портал".