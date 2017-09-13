Для Украины критически важным остается предоставление летального оборонительного оружия

13.09.2017, 12:48

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, встретилась с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Раймондом Макмастером.

Она поблагодарила американскую сторону за помощь по противодействию российской агрессии, отметив, что критически важным для Украины остается предоставление летального оборонительного оружия.

«Мы можем эффективно сдерживать российскую агрессию только тогда, когда Кремль понимает, что мы обладаем более развитыми технологиями и оборудованием чем те, которые принадлежат российским военным, и когда они осознают, что дальнейшие военные действия будут стоить им очень дорого, - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Это сохранение жизней украинских военных. Например, от предоставления контрбатарейных радаров средней дальности процент погибших от минометного огня среди общего количества погибших уменьшился с 47% до 17%», - добавила вице-премьер.

Генерал Макмастер в свою очередь заверил в непоколебимости позиций США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, внедрение важных реформ, в т.ч. в армии, а также отметил необходимость дальнейшей активизации двустороннего политического и экономического диалога.

Об этом сообщает "Правительственный портал".