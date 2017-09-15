Минобороны Украины успешно расширяет географию учебных центров

15.09.2017, 15:46

Минобороны продолжает процесс расширения географии и создания мощных учебных центров. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время торжественного открытия учебного центра на Львовщине.

"Реформирование ВС Украины и создания мощных войск без развития инфраструктуры и учебных центров практически невозможно. Мы в 2016 году начали процесс расширения географии мощных учебных центров не только на Львовщине, но и в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях. Мы создаем комплекс, который бы готовил профессиональных военных", - отметил Степан Полторак.

Министр обороны Украины подчеркнул, что одним из главных заданий реформирования войск является профессионализация, которая включает в себя отбор патриотических, мотивированных людей, но даже патриотический и мотивированный человек не сможет выполнять задания, если он плохо обучен.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.