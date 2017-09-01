Гройсман: Не каждому человеку необходимо высшее образование

01.09.2017, 15:28

Высшее образование необходимо не всем украинцам. Об этом заявил премьер- министр Владимир Гройсман во время празднования Дня знаний в учебном комплексе Эрудит в Киеве.

"Я считаю, что не каждый способен быть ученым, не каждому человеку нужно высшее образование", - сказал Гройсман.

Он добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 1990- е годы, но сейчас в первую очередь необходимо иметь знания и представление о том, как эти знания можно применить в реальном секторе.

"На рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку труда", - добавил премьер.

Гройсман напомнил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей, но большинство колледжей не способны подготовить конкурентно-способных специалистов.

12 июля 2017 года сообщалось, что общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственный счет, в 2017 году составит 212 388 человек (по дневной форме обучения - 189 728 человек). Это меньше утвержденных в 2016 году показателей на 20,7% (по дневной форме - на 14,9%). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.