ТОП-10 наиболее и наименее популярных специальностей в 2017 году

14.09.2017, 16:55

Во время нынешней вступительной кампании наиболее популярными среди поступающих на бакалаврат были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент". На них было подано соответственно 85 тыс. 526, 74 тыс. 055 и 59 тыс. 393 заявлений, сообщает "Урядовий портал".

Также среди лидеров "Медицина", "Компьютерные науки", "Туризм", "Среднее образование", "Психология" и "Экономика" (от 46 тыс. до 40 тыс. заявлений).

Замыкает ТОП-10 "Инженерия программного обеспечения" - 33 тыс. 001 заявление.

"Мы видим, что традиционно такие специальности как "Право", "Менеджмент", "Туризм" и "Экономика" остаются одними из наиболее популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труды. При этом высокие места в рейтинге занимают и нужные экономике специальности, такие как "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения", - рассказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Наименее востребованными в этом году оказались "Богословие" (185 заявления без учета духовных вузов) и "Гидроэнергетика" (193).

"К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас нужные на рынке трудf, например, специальность "Атомная энергетика", - сообщил Олег Шаров.